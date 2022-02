15 febbraio 2022

Forte contrazione del traffico dei container nel porto di Hong Kong a gennaio

Movimentatati 1,24 milioni di teu, in calo del -19,4%

Lo scorso mese il porto di Hong Kong ha movimentato un traffico dei container pari a 1,24 milioni di teu, volume che rappresenta un calo del -19,4% sul gennaio 2021 che risulta la diminuzione percentuale più accentuata degli ultimi anni tanto che per risalire ad una riduzione ancora più marcata bisogna risalire al febbraio 2016 quando la flessione anno su anno era stata del -21,1%.







