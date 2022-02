15 febbraio 2022

Cambio generazionale al vertice del gruppo danese A.P. Møller-Mærsk

Robert Mærsk Uggla sarà nominato nuovo presidente dell'azienda

Prossimo cambio al vertice del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk con un avvicendamento generazionale nell'ambito dei componenti della famiglia Mærsk Mc-Kinney che è presente in posizioni di vertice nell'azienda sin dalla sua fondazione per mano di Arnol Peter Møller che nel 1904, assieme al padre Peter Mærsk Møller, diede vita alla A/S Dampskibsselskabet Svendborg acquistando una nave di seconda mano da 2.000 tonnellate. Ora il gruppo ha una flotta di oltre 700 portacontainer per una capacità di carico complessiva di 4,3 milioni di teu che lo pone al secondo posto nella graduatoria dei principali vettori marittimi containerizzati mondiali, classifica che ha capeggiato per numerosi anni.

Dopo l'assemblea annuale della società, che si terrà il prossimo 15 marzo, Robert Mærsk Uggla sarà nominato nuovo presidente del gruppo e Marc Engel nuovo vice presidente. L'attuale presidente Jim Hagemann Snabe, e l'attuale vice presidente, Ane MærskMc-Kinney Uggla, madre di Robert Mærsk Uggla, non si ricandideranno all'elezione per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Jim Hagemann Snabe assumerà l'incarico di consigliere del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione.

Ane MærskMc-Kinney Uggla fa parte del consiglio di amministrazione della A.P. Møller-Mærsk dal 1991 ed è vice presidente dal 2003. Inoltre è anche presidente del consiglio di amministrazione della A.P. Møller Holding, la holding di famiglia che possiede il 42,09% del capitale della A.P. Møller-Mærsk e a cui fanno capo inoltre Danske Bank, Faerch Group, Maersk Drilling, KK Wind Solutions, Maersk Product Tankers, Maersk Tankers e A.P. Moller Capital.

«La trasformazione della A.P. Møller-Mærsk in una società di logistica containerizzata integrata - ha spiegato Ane MærskMc-Kinney Uggla rendendo nota la propria intenzione di lasciare il testimone al figlio - è ben avviata grazie agli sforzi del consiglio di amministrazione, del management guidato da Søren Skou e dai numerosi preziosi dipendenti. Dopo tre decenni nel consiglio di amministrazione è giunto per me il momento di passare la responsabilità a Robert che, con i suoi sette anni nel consiglio di amministrazione è stato una forza trainante nello sviluppo di A.P. Møller-Mærsk. Vorrei ringraziare Jim - ha aggiunto - per il suo ruolo essenziale nel cambiamento, che ha svolto con tenacia e lealtà nei confronti della storia, del nome e degli interessi a lungo termine dell'azienda. Jim sta consegnando un'azienda forte e una base solida per un ulteriore sviluppo, e sono lieta che continueremo a beneficiare delle conoscenze e delle idee di Jim».

Robert Mærsk Uggla è anche dal 2016 amministratore delegato della A.P. Møller Holding. «Sono grato - ha commentato Robert Mærsk Uggla - per i contributi apportati da Ane e Jim all'azienda e per il loro sostegno personale anche in futuro. Non vedo l'ora di continuare la trasformazione della A.P. Møller-Mærsk in stretta collaborazione con Marc Engel, con il consiglio di amministrazione e con il management».



