16 febbraio 2022

Lo scorso anno i container terminal di HHLA hanno movimentato oltre 6,9 milioni di container (+2,5%)

I ricavi sono aumentati del +12,7%

Dopo aver archiviato il 2020 con una riduzione del -6,0% del volume d'affari rispetto all'anno precedente, nel 2021 i ricavi del gruppo terminalista tedesco Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hanno segnato una netta ripresa. L'azienda germanica, infatti, prevede di chiudere l'esercizio annuale 2021 con ricavi pari a 1,46 miliardi di euro, con un incremento del +12,7% sull'esercizio precedente. Rilevante anche il rialzo dell'utile operativo che si prevede ammonti a 228 milioni di euro (+84,7%).

Meno accentuata, invece, la crescita dei volumi di traffico dei container movimentati dai terminal portuali del gruppo, volumi gestiti principalmente dai tre terminal di HHLA nel porto di Amburgo (Altenwerder, Burchardkai e Tollerort) e nei porti di Odessa (Ucraina) ed Estonia (Tallinn). Lo scorso anno il traffico è stato pari complessivamente ad oltre 6,9 milioni di teu, con una progressione del +2,5% sul 2020. Più sostenuto l'aumento del traffico intermodale movimentato dal gruppo che è risultato pari a quasi 1,7 milioni di teu (+10,0%).

Nel 2021 le sole attività portuali di HHLA hanno generato ricavi pari a circa 1.44 miliardi di euro (+13,1%) ed un utile operativo di 213 milioni di euro (+93,1%).





