16 febbraio 2022

Hapag-Lloyd istituirà un servizio diretto Germania-Cina e nel contempo cancellerà tre rotazioni tra Asia ed Europa

La nuova linea China Germany Express collegherà i porti di Amburgo e Dachan Bay

La compagnia di navigazione Hapag-Lloyd di Amburgo ha forti legami con la sua città, in cui è stata fondata nel 1847, vincoli che vanno anche al di là della semplice appartenenza più che centenaria ad una comunità dato che parte del capitale sociale dell'azienda - il 13,9% - è posseduto dalla HGV, la holding della città anseatica a cui fanno capo molte società pubbliche cittadine. Ad evidenziare e confermare l'importanza che Amburgo, e ovviamente l'intero mercato tedesco, riveste per Hapag-Lloyd, la compagnia ha annunciato oggi la decisione di inaugurare il prossimo primo aprile un nuovo servizio diretto tra il porto di Amburgo e il porto cinese di Dachan Bay.

In un momento come quello attuale in cui la congestione delle catene logistiche impedisce sovente ai vettori marittimi containerizzati di soddisfare tempestivamente la domanda, diverse società marittime hanno programmato e annunciato vari collegamenti che dovrebbero porre direttamente in connessione domanda e offerta. Tuttavia, a differenza di altri servizi proclamati come diretti ma in realtà poco idonei a proporre un'immediata risposta alle esigenze dei mercati, il servizio China Germany Express (CGX) presentato oggi dalla compagnia tedesca presenta caratteristiche atte a soddisfare tempestivamente le richieste di produttori e consumatori, a partire dalla frequenza della nuova linea che avrà cadenza settimanale. Inoltre il transit time Amburgo-Dachan Bay è previsto di soli 27 giorni, grazie probabilmente anche all'impiego di otto portacontainer Panamax che, pur di dimensioni più contenute e quindi di minore capacità rispetto alle portacontenitori di ultima generazione in grado di trasportare volumi di merci assai più elevati, sono evidentemente in grado di sviluppare una maggiore velocità di navigazione.

Se il nuovo servizio China Germany Express premia certamente la città di Amburgo e il suo porto, è tuttavia probabile che l'innovazione annunciata da Hapag-Lloyd comporterà una concomitante riduzione dell'offerta di stiva complessiva della compagnia tedesca sulle rotte tra Asia ed Europa. Comunicando la decisione di inaugurare la linea CGX, infatti, la compagnia ha reso noto che il nuovo servizio rimpiazzerà i servizi 6, 7 e 8 tra Asia ed Europa sinora operati da Hapag-Lloyd. Il loop 6 collega attualmente i porti cinesi di Ningbo e Yantian con quelli europei di Felixtowe, Le Havre ed Anversa attraverso gli hub asiatici di Laem Chabang, Singapore e Tanjun Pelepas. Il servizio 7, attraverso Singapore e Tanjun Pelepas e Tanger Med, connette i porti cinesi di Dalian, Xingang, Shanghai, Ningbo e Yantian e quello sudcoreano di Busan con i porti europei di Rotterdam, Wilhelmshaven, Bremerhaven e Goteborg. La linea 8, attraverso gli hub portuali di Tanjung Pelepas e Algeciras, collega i porti cinesi di Xingang, Qingdao, Shanghai, Ningbo-Zhoushan e Yantian e quello sudcoreano di Kwangyang con i porti europei di Rotterdam, Bremerhaven e Danzica.



