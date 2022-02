16 febbraio 2022

IBIA e Bimco avviano un'indagine incentrata sul mercato dei fornitori di combustibili navali

Scopo dell'iniziativa è capire se siano necessarie misure per migliorare qualità e trasparenza, inclusa la diffusione dell'uso di sistemi di misurazione del flusso

L'International Bunker Industry Association (IBIA) e l'associazione armatoriale internazionale Bimco hanno annunciato l'avvio di un'indagine con lo scopo di capire sino a che punto il settore dello shipping ritiene necessaria l'introduzione dei misure per migliorare la qualità e la trasparenza del mercato dei fornitori di combustibili navali, comparto che tra l'altro deve sempre più confrontarsi con le sfide introdotte dai carburanti alternativi destinati a sostituire progressivamente i combustibili fossili a seguito delle norme internazionali sulla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte dalle navi.

«L'ambizione dell'IBIA - ha spiegato il presidente dell'associazione, Henrik Zederkof - è quella di creare maggiore allineamento e trasparenza tra i porti in cui si effettuano servizi di bunkeraggio mediante l'utilizzo di sistemi di misurazione del flusso». Infatti, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza nel settore del bunkeraggio e ridurre al minimo sia le pratiche irregolari o illecite sia le controversie sulla quantità e qualità dei combustibili forniti alle navi l'IBIA e il Bimco stanno lavorando per definire licenze per l'effettuazione di servizi di bunkeraggio che siano più efficaci a tale riguardo e stanno valutando l'opportunità di proporre il diffuso utilizzo di sistemi di misurazione del flusso nei porti di bunkeraggio di tutto il mondo.

«L'introduzione di un sistema di licenze che premi i fornitori di fuel oil di elevata qualità - ha specificato il segretario generale e amministratore delegato del Bimco, David Loosley - contribuirà a migliorare il livello di qualità del combustibile fornito e consentirà notevoli risparmi finanziari sia per gli armatori che per i fornitori di bunker».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail