16 febbraio 2022

Il porto di Barcellona ha chiuso il 2021 con un traffico dei container record

Nell'ultimo trimestre è diminuito del -10,7%

Il nuovo record storico di traffico annuale dei container registrato nel 2021 non è bastato al porto di Barcellona per chiudere l'anno con un picco storico del traffico complessivo delle merci che, con un totale di 65,0 milioni di tonnellate, è risultato sì superiore del +11,3% sul traffico globale movimentato nel 2020, ma inferiore del -1,3% sull'anno pre-pandemia del 2019 ed anche a quello movimentato nel 2018 quando è stato segnato il record storico con 65,9 milioni di tonnellate di carichi.

Il nuovo record di traffico containerizzato raggiunto nel 2021 è di 37,5 milioni di tonnellate, con incrementi del +17,1% sul 2020 e del +9,6% sul 2019, volume realizzato con una movimentazione di contenitori pari ad oltre 3,5 milioni di teu (rispettivamente +19,3% e +6,2%), di cui più di 2,0 milioni di teu in importazione ed esportazione (+15,2% e +6,6%) e meno di 1,5 milioni di teu in transito (+25,5% e +5,7%). Nel settore delle merci varie sono state movimentate anche 10,7 milioni di tonnellate di merci non containerizzate (+12,1% e -7,4%). Il traffico di autovetture nuove è stato di 499mila unità (+3,9% e -35,8%).

Lo scorso anno il traffico delle rinfuse liquide nel porto catalano si è attestato a 12,4 milioni di tonnellate (-3,4% sul 2020 e -23,0% sul 2019), incluse 9,1 milioni di tonnellate di idrocarburi (-8,4% e -26,4%) e 3,3 milioni di tonnellate di altri carichi (+14,2% e -11,8%). Nel settore delle rinfuse solide il totale è stato di 4,5 milioni di tonnellate (+9,9% e +10,5%).

Il traffico dei passeggeri ha registrato una netta ripresa rispetto al 2020 pur restando assai distante dai livelli del 2019. In particolare, nel 2021 il totale di 521mila crocieristi risulta superiore del +161,9% sull'anno precedente e inferiore del -67,6% sul 2019, mentre i passeggeri dei traghetti, con 978mila unità, segna una crescita del +48,4% sul 2020 e un calo del -34,4% sul 2019.

Nel solo quarto trimestre del 2021, dopo quattro trimestri consecutivi di rialzo, il porto di Barcellona ha accusato un calo del -4,2% sul 2020 del traffico complessivo delle merci che è ammontato a 16,0 milioni di tonnellate, volume che risulta però in aumento del +5,0% sul 2019. Nel solo segmento delle merci varie sono state movimentate 11,5 milioni di tonnellate (-7,3% sul 2020 e +5,5% sul 2019), di cui 8,8 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (-10,7% e +8,6%) realizzati con una movimentazione di container pari a 828mila teu (-6,9% e +7,2%), inclusi 524mila teu in import-export (+7,7% e +12,8%) e 304mila teu in transito (-24,5% e -1,3%), e 2,7 milioni di tonnellate di merci non containerizzate (+6,1% e -3,4%). La movimentazione di automobili è stata di 124mila veicoli (-22,2% e -37,4%). Le rinfuse liquide hanno totalizzato 3,4 milioni di tonnellate (+6,7% e +1,7%) e quelle solide 1,1 milioni di tonnellate (-1,2% e +10,5%). Nel comparto dei passeggeri, i crocieristi sono stati 307mila, traffico che era assente nell'ultimo trimestre del 2020 ed era risultato di 705mila crocieristi nel quarto trimestre del 2019. I passeggeri dei traghetti sono stati 198mila (+103,0% e -8,4%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail