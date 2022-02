16 febbraio 2022

Quest'anno nei porti di Brindisi e Monopoli è atteso un traffico crocieristico record

Previsti rispettivamente gli scali di 69 e 25 navi

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha reso noto che nel 2022 è previsto un numero record di scali di navi da crociera nei porti di Brindisi e di Monopoli che, sulla base di un calendario che non è ancora definitivo, saranno toccate rispettivamente da 69 e 25 unità navali crocieristiche. Quest'anno, inoltre, nel porto di Bari sono attesi 196 approdi di navi da crociera.







