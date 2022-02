17 febbraio 2022

Filt Cgil, bene le misure a sostegno dei lavoratori dei porti

Colombo: siamo soddisfatti per la riformulazione dell'emendamento da parte del Mims che ha riconosciuto l'importanza delle nostre rivendicazioni

«Le nostre pressioni a sostegno delle giuste cause per i lavoratori portuali hanno prodotto un primo importante risultato». Lo ha sottolineato il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo, riferendosi all'approvazione dell'emendamento al decreto-legge Milleproroghe sui ristori ed il fondo di accompagno all'esodo per i lavoratori portuali avvenuta questa notte in Commissione Bilancio della Camera. «Siamo soddisfatti - ha aggiunto Colombo - per la riformulazione dell'emendamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha riconosciuto l'importanza delle nostre rivendicazioni, recuperando la bocciatura di dicembre scorso».

Si tratta - ha specificato il segretario nazionale della Filt Cgil - di «un primo importante passo in avanti a favore dei lavoratori portuali per la realizzazione ed il sostegno delle misure di incentivazione all'esodo al fine di favorire tutte quelle azioni utili a governare le dinamiche ed i processi dei servizi e delle operazioni portuali. Ora guardiamo avanti e puntiamo al riconoscimento di queste attività tra i lavori usuranti per rafforzare l'intero ciclo delle tutele previdenziali affinché gli organici dei porti possano avere un fisiologico ricambio generazionale».



