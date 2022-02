17 febbraio 2022

Grimaldi presenta un innovativo sistema che consente alle navi di catturare le microplastiche presenti negli oceani

A Wärtsilä la prima licenza non esclusiva per lo sviluppo e commercializzazione dell'impianto

La società armatrice italiana Grimaldi e il gruppo tecnologico finlandese Wärtsilä hanno presentato oggi un nuovo sistema per contrastare la diffusione di microplastiche negli oceani che utilizza l'acqua di lavaggio degli scrubber che vengono installati sulle navi per diminuire l'emissione di gas ad effetto serra. Si tratta di un sistema di filtrazione, recentemente brevettato e nato dall'idea del gruppo armatoriale partenopeo di trasformare le proprie navi in “aspirapolvere del mare”, che cattura le particelle di plastica prima che l'acqua di lavaggio venga riversata in mare. Grimaldi e Wärtsilä hanno specificato che l'innovativo sistema richiede pochissime modifiche alle procedure di bordo e utilizza le capacità di uno scrubber open loop per contribuire alla pulizia degli oceani nel corso di ogni viaggio.

Grimaldi e Wärtsilä hanno spiegato che attualmente un motore da 10 megawatt richiede agli impianti di depurazione dei fumi delle navi, che prelevano ogni giorno enormi quantità di acqua per poi immetterla nuovamente in mare, di trattare circa 450 metri cubi di acqua di lavaggio all'ora, con il risultato che potenzialmente una grande quantità di microplastica viene catturata dall'acqua di mare, evitando che venga ingerita da pesci ed altri organismi marini ed entri nella catena alimentare. Le due aziende hanno precisato che il sistema di filtrazione è efficiente nel catturare particelle di dimensioni inferiori a 10 micrometri e il volume di microplastiche catturato risulta pari a 76 particelle/metro cubo.

La prima azienda ad aggiudicarsi la licenza non esclusiva per lo sviluppo e commercializzazione dell'impianto è stata Wärtsilä e la capacità di filtrare le microplastiche sarà una caratteristica integrata nei futuri sistemi di trattamento delle acque di lavaggio prodotti dal gruppo finlandese. Il gruppo Grimaldi ha reso noto che devolverà i proventi derivanti dalle concessioni delle licenze d'uso del brevetto del nuovo sistema a favore di iniziative ed enti benefici.

«Ridurre l'inquinamento da microplastiche negli oceani del nostro mondo - ha evidenziato l'amministratore delegato del gruppo Grimaldi, Emanuele Grimaldi - è una sfida importante e siamo lieti di fornire una soluzione per l'industria marittima. L'idea di questa tecnologia innovativa è nata prendendo atto che gli scrubber di tipo open loop possono prelevare acqua di mare per la depurazione dei gas di scarico e contemporaneamente raccogliere la microplastica presente negli oceani durante il loro normale funzionamento. Abbiamo già completato i test pilota di questo sistema a bordo di una delle nostre navi impiegate tra Civitavecchia e Barcellona. I risultati sono promettenti, con 64.680 microparticelle raccolte in un unico viaggio tra questi due porti. Siamo lieti che anche Wärtsilä riconosca il potenziale di questo sistema e non vediamo l'ora di collaborare ancora per affrontare il problema delle microplastiche nei nostri oceani».



