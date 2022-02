17 febbraio 2022

Soddisfazione di Uiltrasporti per il via libera alle misure a sostegno dei lavoratori portuali

Tarlazzi: è un passo sicuramente positivo che riguarda le esigenze della portualità dei prossimi anni

Anche Uiltrasporti ha espresso soddisfazione per l'approvazione di ieri sera presso la della Camera dell'emendamento al decreto-legge Milleproroghe riguardante i lavoratori portuali.«L'ok in Commissione Bilancio della Camera all'emendamento, da noi fortemente voluto, per finanziare il fondo di accompagno all'esodo dei lavoratori portuali - ha sottolineato il segretario generale del sindacato, Claudio Tarlazzi - è un passo sicuramente positivo che riguarda le esigenze della portualità dei prossimi anni. Finalmente tutti i lavoratori dei porti italiani, siano essi dipendenti delle imprese e terminal ex art. 16 e 18 della legge 84/94 o delle Autorità di Sistema Portuale, avranno pari dignità ai lavoratori dell'art.17 per i quali era già prevista questa misura. Come Uiltrasporti - ha ricordato Tarlazzi - abbiamo sempre sostenuto l'introduzione di un meccanismo che consentisse il ricambio generazionale nelle banchine in considerazione delle caratteristiche usuranti del lavoro portuale e in vista dei processi di automazione che interesseranno sempre più il settore. Ora è fondamentale dare avvio a questo strumento congiuntamente al “piano dell'organico porto” per far fronte alle sfide che ci attendono».

«Vigileremo ora - ha specificato il segretario generale della Uiltrasporti - sull'iter di approvazione di questa norma fondamentale per l'intera portualità e continueremo a lavorare per dare attuazione a tutte quelle norme necessarie ai porti e rimaste inattuate ed incomplete. Ringraziamo per l'impegno profuso, che ha determinato questo ottimo risultato, il MIMS, il Ministero del Lavoro, la presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati e i gruppi parlamentari che hanno sostenuto l'emendamento. Settori strategici per l'economia nazionale, come il settore portuale - ha concluso Tarlazzi - necessitano di una visione di “interesse Paese” ed è pertanto assolutamente indispensabile la collaborazione tra istituzioni, forze politiche e sociali come è avvenuto in questo caso per cogliere obiettivi di sviluppo e di alto profilo».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail