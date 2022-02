17 febbraio 2022

Il Cda di The Italian Sea Group approva il progetto di fusione per l'incorporazione della controllata New Sail

La società è stata costituita a novembre al fine di acquisire i due complessi aziendali Perini Navi

La società di cantieristica nautica The Italian Sea Group (TISG), specializzata nel segmento delle imbarcazioni di lusso, ha reso noto che oggi il consiglio di amministrazione dell'azienda ha approvato il progetto di fusione per l'incorporazione della controllata al 100% New Sail Srl, società che è stata costituita lo scorso 3 novembre e lo scorso 5 febbraio ha acquisito i due complessi aziendali Perini Navi ( del 22 dicembre 2021).

TISG ha spiegato che in considerazione della funzione strumentale che la società incorporanda ha svolto sin dalla sua costituzione e del fatto che l'esercizio dell'attività mediante due soggetti attivi nel medesimo settore non risponderebbe ai criteri di economicità, l'incorporazione della New Sail nella controllante TISG consente di unificare e integrare i processi decisionali, di perseguire una maggiore efficienza gestionale, grazie allo sviluppo di significative sinergie produttive, logistiche, societarie e amministrative, nonché di conseguire un contenimento dei costi amministrativi.



