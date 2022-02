18 febbraio 2022

Forte rialzo annuale del traffico dei container movimentato da Malta Freeport

Nel 2021 il totale è stato di quasi tre milioni di teu (+21,7%)

Dopo due anni di accentuata flessione, nel 2021 il traffico dei container movimentato dal porto maltese di Marsaxlokk, che è uno dei principali hub portuali del Mediterraneo in questo segmento d'attività, ha registrato un deciso incremento del +21,7% essendo stato pari a quasi 3,0 milioni di teu rispetto ad oltre 2,4 milioni di teu nell'anno precedente.

Lo scorso anno il terminal portuale di Malta Freeport è stato scalato da 1.690 navi rispetto a 1.553 nel 2020. Malta Freeport è una joint venture 50:50 tra la turca Yilport Holding e la Terminal Link, società a sua volta partecipata al 51% dal gruppo armatoriale francese CMA CGM e dalla società terminalista cinese CMPort.









