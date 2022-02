18 febbraio 2022

Filt Cgil, per Moby il Mise si attivi per un accordo con Tirrenia in AS a tutela di 6mila lavoratori

Colombo: confidiamo che tutti lavorino per favorire la chiusura complessiva dell'accordo con i creditori

«Il rinvio, disposto dal tribunale di Milano, dell'adunanza dei creditori Moby e Cin, rispettivamente ai prossimi 20 e 27 giugno, apre fino al 31 marzo un'ulteriore e concreta finestra di dialogo con i commissari straordinari di Tirrenia in Amministrazione Straordinaria al fine di arrivare anche con loro ad un consenso preventivo al nuovo piano di risanamento presentato dalle due aziende». Lo ha rilevato il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo, riferendosi al termine del prossimo mese quale data ultima fissata per il deposito dell'accordo con Tirrenia in Amministrazione Straordinaria quale parte creditrice di rilievo.

«Sarebbe utile ed importante - ha rilevato Colombo - che il Ministero dello Sviluppo economico, attraverso i commissari straordinari di Tirrenia, analizzasse con responsabilità ed in maniera asettica le proposte che evidentemente saranno ulteriormente avanzate. Confidiamo che tutti lavorino per favorire la chiusura complessiva dell'accordo con i creditori anche al fine di poter annunciare ai circa 6mila lavoratori interessati una prospettiva certa e la fine di una interminabile querelle che alimenta forte tensione, a causa di una prolungata incertezza occupazionale. Auspichiamo anche - ha concluso il dirigente nazionale della Filt Cgil - una specifica convocazione del Mef, già sollecitata unitariamente in diverse occasioni, per poter apprendere dettagliatamente e direttamente tutte le notizie utili e necessarie a rassicurare i lavoratori rispetto alle scelte che saranno indicate agli stessi commissari».



