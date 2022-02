21 febbraio 2022

Lukashenko: Putin ci costruirà un porto a San Pietroburgo e, per accedere al mare, non dovremo rivolgerci a Ucraina e Lituania

Potrebbe essere realizzato - ha affermato - in un anno o un anno e mezzo

La Bielorussia avrà il suo porto e sarà presso San Pietroburgo, in Russia. Lo ha annunciato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko a conclusione dell'incontro di venerdì con il presidente russo Vladimir Putin, meeting incentrato ovviamente sulle possibilità e prospettive di un conflitto tra Ucraina e Russia che coinvolgerebbe la Bielorussia. Sottolineando i legami con Mosca, resi ancor più saldi da questa situazione di crisi («stanno cercando di dividerci», ha denunciato Lukashenko riferendosi alle pressioni che giungono da occidente), il presidente bielorusso ha ringraziato Putin per aver promesso alla Bielorussia un accesso al mare a San Pietroburgo: «abbiamo bisogno di un porto», ha sottolineato Lukashenko. «In violazione degli accordi internazionali - ha aggiunto - le strade e i porti con cui sinora abbiamo lavorato ci sono stati chiusi. E ciò non è possibile: se uno Stato non ha accesso al mare - ha accusato - quelli che lo hanno non hanno diritto di impedire l'accesso. Questa è una violazione».

Lukashenko ha affermato che Putin ha assicurato il proprio intervento e ha sostenuto che il presidente russo ha dato in sua presenza ordine di iniziare immediatamente la costruzione di un apposito scalo portuale a San Pietroburgo, che - ha precisato - potrebbe essere realizzato in un anno o un anno e mezzo. Lukashenko ha evidenziato che i milioni di tonnellate di merci che la Bielorussia sposterà a San Pietroburgo significheranno per l'Ucraina e la Lituania la perdita del 30% dei loro introiti che - ha assicurato - sono garantiti dal nostro traffico di transito.



