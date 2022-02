21 febbraio 2022

A gennaio 2022 i porti marittimi cinesi hanno movimentato 362,1 milioni di tonnellate di carichi internazionali (-0,7%)

Il solo traffico containerizzato è stato pari a 21,6 milioni di teu (+2,0%)

Lo scorso mese i porti cinesi hanno movimentato 1,30 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta solo un lieve incremento del +0,6% sul gennaio 2021 ma costituisce comunque il nuovo record di traffico movimentato nel mese di gennaio essendo superiore al precedente picco di 1,29 miliardi di tonnellate stabilito a gennaio 2021. Il nuovo record per gennaio è stato raggiunto grazie al picco per questo mese di merci movimentate in questo mese dai soli porti marittimi che sono ammontate a 861,4 milioni di tonnellate (+2,6%), mentre le merci movimentate a gennaio 2022 dagli inland port cinesi sono diminuite del -3,2% essendosi attestate a 439,7 milioni di tonnellate.

Non hanno tuttavia raggiunto un nuovo livello record le sole merci con l'estero movimentate dai porti cinesi che lo scorso mese hanno totalizzato 398,5 milioni di tonnellate, con una riduzione del -2,4% sul gennaio 2021 (quando è stato segnato il record per questo mese), di cui 362,1 milioni di tonnellate di carichi internazionali movimentati dai soli porti marittimi (-0,7% sul gennaio 2021 quando questa tipologia di merci ha segnato il record mensile assoluto) e 36,3 milioni di tonnellate di carichi internazionali movimentati dai soli porti interni (-16,5%).

A gennaio 2022 i più consistenti volumi di traffico complessivo delle merci sono stati movimentati dai porti di Ningbo-Zhoushan con 108,9 milioni di tonnellate (+3,7%) di cui 53,2 milioni di tonnellate di merci internazionali (+5,7%), Tangshan con 64,1 milioni di tonnellate (+0,7%) di cui 21,5 milioni di tonnellate di merci internazionali (-13,6%), Shanghai con 61,3 milioni di tonnellate (+3,1%) di cui 37,4 milioni di tonnellate di merci internazionali (+4,2%), Qingdao con 54,6 milioni di tonnellate (+4,2%) di cui 41,5 milioni di tonnellate di merci internazionali (+5,4%), Guangzhou con 49,6 milioni di tonnellate (-8,5%) di cui 12,2 milioni di tonnellate di merci internazionali (-13,3%), Rizhao con 47,7 milioni di tonnellate (+5,1%) di cui 29,2 milioni di tonnellate di merci internazionali (-2,6%), Tianjin con 46,1 milioni di tonnellate (+1,3%) di cui 27,7 milioni di tonnellate di merci internazionali (+5,5%) e Yantai con 39,4 milioni di tonnellate (+15,8%) di cui 12,5 milioni di tonnellate di merci internazionali (-17,2%).

A gennaio 2022 il solo traffico containerizzato movimentato dai porti cinesi è stato pari globalmente a 24,2 milioni di teu, volume che costituisce il nuovo record per questo mese ed un incremento del +1,6% sul gennaio 2021 quando era stato registrato il precedente picco per il mese. Lo scorso mese i soli porti marittimi hanno movimentato 21,6 milioni di teu, che è il nuovo record per questo mese con una crescita del +2,0% sul gennaio 2021 quando era stato segnato il precedente record. I soli inland port hanno movimentato 2,6 milioni di teu (-1,9%).

A gennaio 2022 i più rilevanti volumi di traffico dei container sono stati movimentati dai porti di Shanghai con oltre 4,3 milioni di teu (+7,7%), Ningbo-Zhoushan con 3,0 milioni di teu (+2,8%), Shenzhen con 2,5 milioni di teu (-9,2%), Qingdao con 2,1 milioni di teu (+6,1%), Guangzhou con 1,9 milioni di teu (-5,9%), Tianjin con 1,6 milioni di teu (+6,6%) e Xiamen con 1,0 milioni di teu (+4,0%).









