21 febbraio 2022

Nel 2021 il porto container tedesco di Wilhelmshaven ha stabilito il proprio nuovo record di traffico

Gli scali portuali della Bassa Sassonia hanno movimentato complessivamente 51,4 milioni di tonnellate di merci (+6%)

Lo scorso anno i nove principali porti tedeschi della Bassa Sassonia hanno movimentato 51,4 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +6% sul 2020 e con un calo del -4% circa sull'anno pre-pandemia del 2019. Nel solo settore delle rinfuse il traffico è stato di 37,54 milioni di tonnellate, in crescita del +2% sul 2020, e in quello delle merci varie di 13,87 milioni di tonnellate (+20%).

Il solo porto di Wilhelmshaven, che è l'unico porto container tedesco in acque profonde, ha chiuso il 2021 con un traffico containerizzato pari a 712.953 teu, volume che rappresenta il nuovo record storico ed un incremento del +68,5% sul 2020 che segue due anni di decrescita.





