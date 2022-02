21 febbraio 2022

Evento “Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy”

Organizzato dall'AdSP del Tirreno Centro Settentrionale, si terrà mercoledì a Roma

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha organizzato per mercoledì prossimo alle ore 15 presso la Sala Vittoria Colonna, in via Vittoria Colonna 11 a Roma, un evento dal titolo “Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro parte con la Blue Economy”. L'incontro vuole essere un confronto con gli stakeholder per riaffermare il ruolo di Civitavecchia come porto della capitale, recentemente riconosciuto ufficialmente anche dall'Unione Europea come “Porto Core” nel network dei porti europei, per il valore che la blue economy riveste nella ripresa e ripartenza di Roma, del Lazio e del Sistema Paese.

Ne parleranno in una tavola rotonda: Pino Musolino (presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale), Angelo Camilli (presidente Unindustria), Marcello Di Caterina (vice presidente ALIS), Rodolfo Giampieri (presidente Assoporti), Massimo Martinelli (direttore “Il Messaggero”) e Roberto Saliola (presidente Manageritalia Lazio). Concluderà i lavori Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio

L'incontro sarà aperto con la presentazione del video istituzionale dei Porti di Roma e del Lazio e l'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Porti di Roma e del Lazio.



