21 febbraio 2022

Timothy Cosulich è stato eletto presidente dell'International Bunker Industry Association

Il primo aprile subentrerà al danese Henrik Zederkof

Timothy Cosulich, responsabile Marine Fuel del gruppo marittimo italiano Fratelli Cosulich, è stato eletto presidente dell'International Bunker Industry Association (IBIA) e il prossimo primo aprile subentrerà nella carica al danese Henrik Zederkof per iniziare il proprio mandato triennale. Oltre a Cosulich, il nuovo consiglio direttivo dell'IBIA sarà composto dal vicepresidente Constantinos Capetanakis (Starbulk, Grecia), dal tesoriere Adrian Tolson (Blue Insight, USA) e dai consiglieri Peter Beekhuis (Maersk Oil Trading, Singapore), Eugenia Benavides (Terpel, Colombia), Rahul Choudhuri (VPS, Singapore), Paul Maclons (AMSOL, Sud Africa), Mustafa Muhtaroglu (Energy Petrol, Turchia), Jesper Rosenkrans (Total Marine Fuels, Singapore), Valeria Sessa (Reseaworld, Italia), J. Stephen Simms (Simms Showers LLP, USA), Anna Stefanou (PMG Holding, Regno Unito) e Nicolas Vukelja (Terramar, Panama).

Inoltre il consiglio ha cooptato i presidenti dei consigli regionali ad interim del'IBIA per l'Africa e per l'Asia, rispettivamente Paul Maclons (AMSOL, Sud Africa) e Rahul Choudhuri (VPS, Singapore). Dal prossimo primo aprile, quando Timothy Cosulich diventerà presidente dell'IBIA a livello globale, Choudhuri lo sostituirà come presidente del board regionale per l'Asia.



