22 febbraio 2022

“K” Line gestirà un terminal per auto nuove nel porto di Yokohama

Ha una linea di banchina di 350 metri

Il gruppo armatoriale giapponese Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) assumerà la gestione del terminal C-4 al molo di Daikoku del porto di Yokohama per farne uno dei principali approdi nazionali del traffico di automobili nuove di fabbrica. “K” Line e la società integralmente controllata Daito Corporation hanno affittato il terminal dalla Yokohama Port Terminal Corporation e inizieranno ad operarvi dal prossimo aprile.

Il terminal, che ha una banchina di 350 metri lineari con fondale della profondità di -15 metri, occupa una superficie di oltre 153mila metri quadri. Sarà il primo terminal per auto nuove del gruppo “K” Line in Giappone.







