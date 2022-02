22 febbraio 2022

Per la prima volta DB Cargo Italia Services ha trasportato oltre un milione di tonnellate di acciaio su rotaia

Nel 2020 erano state 645mila tonnellate

Nel 2021 la società ferroviaria DB Cargo Italia Services ha trasportato per la prima volta più di un milione di tonnellate di acciaio su rotaia rispetto a 645mila tonnellate trasportate nel 2020 quando il traffico, a causa degli effetti della pandemia, aveva registrato una diminuzione del -20% circa rispetto agli anni precedenti. L'azienda, che è la filiale italiana della tedesca DB Cargo, ha specificato che lo scorso anno il trasporto di acciaio non solo ha segnato una ripresa rispetto al crollo dovuto alla crisi sanitaria, ma ha beneficiato anche di un forte aumento rispetto al periodo precedente la pandemia. A ciò si è sommato l'effetto dell'acquisizione di nuovi clienti. Massimiliano Caglio, sales manager di DB Cargo Italia Services, e Sarah Erian, che in azienda si occupa specificamente del settore degli acciai, hanno spiegato che a contribuire alla crescita sono state anche la carenza di trasporti camionistici e l'aumento delle tariffe del trasporto marittimo.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail