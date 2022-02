22 febbraio 2022

Alla Ponte Ferries la concessione del pontile sud traghetti del porto di Augusta

Prevista a metà marzo la ripartenza del collegamento marittimo Malta-Sicilia

Se il collegamento marittimo programmato dovrebbe essere veloce, non fosse altro perché per coprire la rotta la compagnia ha acquisito il catamarano veloce Artemis che è stato ceduto a fine 2020 dalla spagnola Fred. Olsen Express che lo utilizzava nelle Canarie con il nome Bonanza Express, la partenza del servizio della nuova compagnia di navigazione maltese Ponte Ferries tra Malta e la Sicilia non sembra altrettanto rapida.

Annunciata per la metà dello scorso anno, la linea tra il porto di La Valletta e quello di Augusta è stata attivata a novembre ma poi altrettanto repentinamente sospesa, con la motivazione da parte del vettore marittimo di controlli di routine alla nave. Giustificazione differente da quella addotta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, secondo cui il catamarano Artemis era già approdato al porto di Augusta lo scorso ottobre per compiere alcune verifiche tecniche nell'attesa della ratifica della concessione da parte dell'ente portuale siciliano. L'AdSP si riferisce alla concessione demaniale marittima del pontile sud traghetti del porto commerciale di Augusta il cui rilascio a Ponte Ferries è stato reso noto oggi dall'Autorità di Sistema Portuale.

Ponte Ferries, joint venture tra le maltesi Magro Brothers Investments e Merill Invest (quest'ultima già presente nel settore dei servizi marittimi di linea con la partecipazione nella Gozo Fast Ferry), ha annunciato la riattivazione del collegamento per la metà del prossimo mese. Vedremo.



