22 febbraio 2022

Porto di Ravenna, Sapir conferisce a Polo Nautico Ravenna un diritto di superficie su un'area di 28mila metri quadri

Primo passo per la realizzazione del distretto della nautica

L'ambizione del porto di Ravenna di creare un proprio distretto della nautica da diporto sembra concretizzarsi. Ieri, infatti, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale di Ravenna è stato sottoscritto un atto con il quale il Gruppo Sapir, impresa terminalista dello scalo ravennate, mette nella disponibilità della nuova società Polo Nautico Ravenna su un'area sulla quale verrà realizzato un “Polo della Nautica”. Si tratta di una superficie di circa 28mila metri quadri di proprietà della Sapir che si trova in Penisola Trattaroli e che si affaccia sul bacino portuale della Piallassa Piomboni. Sapir ha concesso alla Polo Nautico Ravenna un diritto di superficie della durata di 30 anni.

L'AdSP ha reso noto che la neo costituita Polo Nautico Ravenna, guidata dall'amministratore delegato Paolo Francia, annovera nella propria compagine societaria brand prestigiosi a livello nazionale ed internazionale nella progettazione e costruzione di natanti in materiale composito ad alta tecnologia.

«Gli spazi di cui il porto di Ravenna dispone - ha commentato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi - rappresentano una grande opportunità per gli imprenditori che vogliano insediare qui le proprie attività. La vicinanza all'acqua ed i collegamenti con strade e ferrovie, rendono le aree del porto di Ravenna strategiche dal punto di vista logistico. Collegamenti agili e servizi efficienti, infatti, completano il quadro di uno scalo competitivo che, con una attenzione costante alla tutela dell'ambiente e ad uno sviluppo sostenibile, si candida a diventare un hub logistico centrale nella geografia degli scambi commerciali nel Mediterraneo. Auspichiamo che altre realtà operanti nel settore della cantieristica navale si aggiungano al tessuto imprenditoriale locale, consolidando la tradizione del distretto della nautica nel porto di Ravenna».



