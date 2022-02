22 febbraio 2022

Portfoliomanagement (Amburgo e Schleswig-Holstein) cede l'ultimo consistente portafoglio di prestiti navali derivanti da HSH Nordbank

È stato acquisito da un consorzio costituito da Bank of America e Davidson Kempner

Portfoliomanagement, l'ente di liquidazione costituito nel 2015 dall'amministrazione di Amburgo e dal Land dello Schleswig-Holstein, ha ceduto ad un consorzio costituito dalle statunitensi Bank of America e Davidson Kempner l'ultimo consistente portafoglio di prestiti navali in proprio possesso relativo a 56 navi parte del portafoglio della HSH Nordbank, l'istituto bancario partecipato dalla città di Amburgo e dallo Stato dello Schleswig-Holstein che erano entrato in crisi in coincidenza con la crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e che negli anni successivi, tramite un accordo di ristrutturazione con la Commissione Europea, aveva scaricato prestiti navali sugli enti pubblici azionisti della banca che successivamente avevano ceduto le loro partecipazioni in HSH Nordbank ad un gruppo di società di private equity. Missione di portfoliomanagement è quella di gestire il portafoglio di prestiti navali deteriorati acquisiti a metà del 2016 dall'ex HSH Nordbank (ora Hamburg Commercial Bank dopo la privatizzazione). Si tratta di un volume di crediti del valore al 30 giugno 2016 pari a 4,1 miliardi di euro garantiti da 253 navi, che allora furono acquisiti per 2,4 miliardi di euro.

Rendendo nota oggi la transazione, con la firma del contratto avvenuta ieri, portfoliomanagement ha specificato che il prezzo di vendita risulta superiore al prezzo di acquisto originario.

«Dopo gli ultimi anni con molte notizie negative e onerose su HSH Nordbank - ha evidenziato il senatore alle finanze di Amburgo, Andreas Dressel - oggi ci sono buone notizie: la gestione del portafoglio è andata a buon fine attraverso un'attenta ristrutturazione. La riduzione del portafoglio di prestiti in corso dal 2016 ed ora la vendita in blocco della maggior parte dei prestiti rimanenti con la significativa riduzione degli oneri per i contribuenti di Amburgo e dello Schleswig-Holstein». «Tutto è bene ciò che finisce bene?», ha aggiunto Dressel. «Purtroppo no - ha precisato - perché le perdite restano nell'ordine dei miliardi che i contribuenti dovranno ripagare nei decenni a venire».

«Con la vendita - ha commentato Monika Heinolg, ministro delle Finanze dello Schleswig-Holstein - stiamo tracciando una linea sotto l'oscuro capitolo della HSH Nordbank. A noi, come Paese, dovrebbe servire quale monito a non investire nuovamente in attività speculative e ad alto rischio».



