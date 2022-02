23 febbraio 2022

Al terminal di HHLA PLT Italy nel porto di Trieste lo scalo della prima nave del servizio Trieste-Mersin di DFDS

Ieri l'inaugurazione del collegamento intermodale fra la piattaforma giuliana e Karlsruhe, in Germania

Il gruppo terminalista tedesco Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ha annunciato l'arrivo odierno al terminal della controllata HHLA PLT Italy nel porto di Trieste della nave ro-ro Cappadocia Seaways, che rappresenta il primo scalo alla nuova piattaforma logistica multipurpose gestita dall'azienda del servizio del gruppo marittimo danese DFDS che collega lo scalo portuale giuliano con quello turco di Mersin. Il servizio farà scalo alla piattaforma logistica tre volte alla settimana e sulla rotta marittima DFDS, oltre alla Cappadocia Seaways, impiega anche le navi Paqize e Olympos Seaways.

Inoltre ieri nella piattaforma logistica è arrivato il primo treno dell'operatore turco Ekol che ha inaugurato un servizio intermodale regolare tra Trieste e Karlsruhe, in Germania, che prevede sei partenze alla settimana.



