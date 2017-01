20 gennaio 2017

OOIL, non c'è alcuna offerta per l'acquisizione della OOCL

Il gruppo di Hong Kong replica alle indiscrezioni sull'interesse per OOCL da parte di altre compagnie di navigazione

Oggi, con una nota alla Borsa di Hong Kong, la Orient Overseas (International) Ltd. (OOIL), società controllata dalla famiglia Tung che detiene l'intera proprietà della compagnia di navigazione Orient Overseas Container Line (OOCL), replicando alle indiscrezioni sulla possibile acquisizione di OOCL da parte di altre società di navigazione, l'ultima delle quali è stata diffusa ieri dalla pubblicazione cinese “Caixin” ( del 19 gennaio 2017), ha inteso chiarire che «né OOIL né OOCL non sono a conoscenza né sono coinvolte in alcuna proposta di offerta relativa alla OOIL o alla OOCL».







