23 marzo 2017

China Railway International approfondisce l'esame del progetto della Piattaforma Europa di Livorno

Oggi una delegazione del gruppo cinese ha incontrato presidente dell'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale

Dopo l'incontro di martedì in Regione Toscana a conclusione del quale l'ente regionale ha annunciato che il gruppo cinese China Railway International Group ha manifestato interesse alla realizzazione della Piattaforma Europa nel porto di Livorno, il progetto di espansione del porto di Livorno che ha come primo step la costruzione di un terminal contenitori in grado di accogliere le navi di ultima generazione, ed ha preannunciato una possibile partecipazione del gruppo asiatico alla manifestazione di interesse per partecipare al progetto ( del 22 marzo 2017), oggi la delegazione del gruppo cinese è giunta a Livorno, a Palazzo Rosciano, per incontrare il neo presidente dell'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini.

Scopo della riunione era quello di conoscere più approfonditamente il progetto della Piattaforma Europa. Chen Shiping, capo delegazione della China Railway Internationa Group, si è dichiarato soddisfatto dell'illustrazione dell'opera portuale: «riteniamo che l'opera infrastrutturale che oggi ci avete presentato - ha spiegato - sia estremamente interessante: crediamo che Livorno possa fare la parte del leone nel Mediterraneo e acquisire in futuro quote crescenti di traffico merci. La nostra società ha le spalle larghe e la capacità di investire in un progetto che ritiene possa promuovere competitività e ricchezza».

«Non può che farci piacere l'interessamento di un soggetto del calibro della China Railway International - ha commentato il presidente dell'AdSP, Stefano Corsini - Livorno ha tutte le carte in regola per continuare a crescere. Oggi lo scalo labronico è già diventato un importante scalo ferroviario grazie al collegamento tra il porto e la linea tirrenica e domani, con la Piattaforma Europa, potrà assumere un ruolo centrale nel Mediterraneo».



