31 marzo 2017

COSCO Shipping Holdings ha chiuso il 2016 con una pesante perdita netta pari a circa -1,3 miliardi di dollari

La flotta di portacontainer del gruppo ha trasportato volumi di carico pari a 16.902.800 teu

COSCO Shipping Holdings Co. (ex China COSCO), la holding finanziaria che detiene la l'intera proprietà delle attività del gruppo armatoriale cinese China COSCO Shipping Corporation nel settore del trasporto marittimo containerizzato e il 47% circa del capitale della società terminalista COSCO Shipping Ports, ha concluso l'esercizio annuale 2016 con una rilevante perdita netta di -9,10 miliardi di yuan (1,3 miliardi di dollari) rispetto ad un utile netto rettificato di 2,21 miliardi di yuan nell'esercizio precedente. La rettifica del valore del risultato dell'esercizio 2015 tiene conto essenzialmente dell'effetto della cessione per 4,87 miliardi di yuan dell'intero capitale sociale della China COSCO Bulk Shipping (Group) Co. al gruppo COSCO completata il 15 marzo 2016 e della cessione per 1,22 miliardi di yuan da parte della partecipata COSCO Shipping Ports dell'intero capitale sociale della Florens Container Holdings portata a termine il 24 marzo 2016.

Lo scorso anno i ricavi delle attività correnti della COSCO Shipping Holdings sono ammontati a 69,83 miliardi di yuan, con un incremento del +26,6% rispetto a 55,1 miliardi di yuan nel 2015. Il risultato operativo è stato di segno negativo e pari a -5,04 miliardi di yuan rispetto ad un utile operativo rettificato di 1,73 miliardi di yuan nell'esercizio precedente.

Nel solo segmento del trasporto marittimo containerizzato i ricavi si sono attestati a 66,57 miliardi di yuan, in crescita del +27,9% sul 2015. Il sensibile aumento è effetto della fusione delle attività dei gruppi armatoriali COSCO e China Shipping che è stata portata a termine all'inizio dello scorso anno e che ha creato un gruppo con una flotta di portacontainer che al 31 dicembre scorso era costituita da 312 navi per una capacità di carico complessiva pari a 1.648.800 teu ( del 18 febbraio 2016).

Nel 2016 la flotta di portacontainer del gruppo ha trasportato volumi di carico pari a 16.902.800 teu, con un incremento del +54,4% sull'anno precedente. Il ricavo medio per container teu trasportato è stato pari a 4.141,02 yuan, in calo del -11,93% sul 2015. Il ricavo medio nei soli traffici nazionali è stato pari a 1.581,15 yuan/teu (+2,93%). Sulle sole rotte nazionali cinesi sono stati trasportati complessivamente quasi 5,2 milioni di teu (+74,1%), mentre sulle altre rotte asiatiche, inclusa l'Australia, sono stati trasportati oltre 4,4 milioni di teu (+29,4%). I volumi trasportati dalle navi del gruppo sulle rotte transpacifiche sono stati pari a 2,5 milioni di teu (+39,1%), quelli trasportati dai servizi Asia-Europa/Mediterraneo a 3,6 milioni di teu (+85,9%) e quelli trasportati sulle rotte transatlantiche e dai rimanenti servizi a 1,2 milioni di teu (+46,5%).

Lo scorso anno i ricavi generati dalle attività terminalistiche che fanno capo a COSCO Shipping Holdings sono stati pari a 3,76 miliardi di yuan (+7,7%). I soli ricavi generati dalle attività del gruppo nel porto greco del Pireo attraverso la filiale Piraeus Container Terminal (PCT) sono ammontati a 1,17 miliardi di yuan (+18,7%). Lo scorso anno i terminal portuali del gruppo hanno movimentato un traffico containerizzato pari ad oltre 90 milioni di teu, con una progressione del +5,1% sul 2015 ( del 18 gennaio 2017).

Il gruppo cinese ha reso noto oggi che nei primi due mesi del 2017 nel segmento del trasporto marittimo containerizzato il ricavo per unità trasportata è risultato superiore del +10,6% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno e che i volumi trasportati sono cresciuti del +70,1%, mentre nel settore dei terminal portuali i volumi di traffico movimentati sono aumentati del +6,4%.









