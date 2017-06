27 giugno 2017

Gli yacht da crociera di lusso della Ritz-Carlton saranno costruiti dal cantiere spagnolo Barreras

Sottoscritto oggi il contratto per la prima unità con opzione per altre due

I nuovi yacht da crociera di lusso della Ritz-Carlton, con i quali il gruppo alberghiero farà il proprio ingresso nel settore crocieristico ( del 23 giugno 2017), saranno costruiti dal cantiere navale spagnolo Hijos de J. Barreras, che con questa commessa farà anch'esso il proprio debutto nell'industria delle crociere.

Il contratto per la realizzazione del primo yacht, che include un'opzione per la costruzione di altre due imbarcazioni dello stesso tipo, è stato sottoscritto oggi presso lo stabilimento navalmeccanico di Vigo.

La società cantieristica iberica ha precisato che la nuova imbarcazione, che sarà lunga 190 metri e larga 23,8 metri, potrà ospitare complessivamente 444 persone, tra cui 298 passeggeri in 149 suite e 246 membri dell'equipaggio. La costruzione sarà realizzata in 30 mesi e lo yacht diventerà operativo nell'ultimo trimestre del 2019.

Sinora la produzione del cantiere navale di Vigo è stata incentrata principalmente sulla costruzione di navi per l'industria offshore, di navi ro-pax e ro-ro, di portacontainer e di pescherecci.





