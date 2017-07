10 luglio 2017

La giapponese Ocean Network Express avrà cinque quartieri generali regionali

Saranno situati ad Hong Kong, Singapore, Regno Unito, Stati Uniti e Brasile

Oggi le tre società armatoriali giapponesi Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK) hanno presentato la joint venture Ocean Network Express Holdings (ONE), che è stata costituita venerdì scorso con un capitale sociale di 200 milioni di dollari e alla quale nei prossimi mesi trasferiranno le rispettive attività nel settore del trasporto marittimo containerizzato incluse le attività terminalistiche ad eccezione di quelle svolte in Giappone ( del 31 ottobre 2016 e 7 luglio 2017).

Le tre compagnie hanno reso noto che, oltre alla sede della holding a Tokyo e a quella della società operativa a Singapore, la nuova ONE avrà cinque quartieri generali operativi regionali, di cui uno ad Hong Kong dove avrà sede la Ocean Network Express (East Asia) Ltd., uno a Singapore che ospiterà la Ocean Network Express (Singapore) Pte. Ltd., uno nel Regno Unito per la divisione europea Ocean Network Express (Europe) Ltd., una sede negli Stati Uniti della Ocean Network Express (North America) Inc. ed una sede in Brasile della Ocean Network Express (Latin America Ltda.)

La Ocean Network Express, che diventerà operativa il 1° aprile 2018, avrà una flotta di circa 240 portacontainer tra cui 31 Ultra Large Container Ships.





