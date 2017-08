2 agosto 2017

Nel secondo trimestre Terex migliora i risultati anche grazie all'investimento in Konecranes

Il periodo è stato archiviato con un utile netto di 100,8 milioni di dollari (+56,0%)

Il produttore statunitense di mezzi di movimentazione e sollevamento Terex Corporation, che all'inizio di quest'anno ha completato la vendita della divisione Material Handling & Port Solutions (MHPS) alla finlandese Konecranes, ha concluso il primo semestre del 2017 con un utile netto di 96,2 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -6,4 milioni di dollari nella prima metà dello scorso anno. I ricavi sono ammontati a 2,19 miliardi di dollari (-9,3%) e l'utile operativo a 69,6 milioni di dollari (-17,8%).

Nel solo secondo trimestre di quest'anno Terex ha registrato un utile netto di 100,8 milioni di dollari, con un aumento del +56,0% sul corrispondente periodo del 2016. I ricavi sono diminuiti del -8,9% attestandosi a 1,18 miliardi di dollari e l'utile operativo è cresciuto del +3,4% a 75,9 milioni di dollari. Nel periodo aprile-giugno del 2017 l'utile dalle attività correnti (MPHS è stata registrata come attività cessata) è risultato pari a 95,4 milioni di dollari rispetto a 109,6 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno. Terex ha specificato che al netto di un utile dopo le imposte di 47,0 milioni di dollari in gran parte prodotto dall'investimento nelle azioni della Konecranes, titoli che l'azienda americana ha acquisito nell'ambito dell'accordo per la cessione della MHPS ( del 17 maggio 2016), l'utile dalle attività correnti è risultato pari a 49,6 milioni di dollari rispetto a 60,6 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2016.





