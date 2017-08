4 agosto 2017

Nel secondo trimestre First Ship Lease Trust ha registrato una perdita netta di -21,8 milioni di dollari

I ricavi sono ammontati a 20,9 milioni di dollari (-17,4%)

La società armatoriale First Ship Lease Trust (FSL Trust) di Singapore, che ha una flotta di 22 navi tra cui cinque portacontainer, 12 product tanker, tre chimichiere e due petroliere poste a noleggio presso altre compagnie, ha archiviato il secondo trimestre di quest'anno con una perdita netta di -21,8 milioni di dollari rispetto ad un utile netto di 5,5 milioni di dollari nel corrispondente periodo del 2016. Così come avvenuto nell'ultimo trimestre dello scorso anno ( del 23 febbraio 2017), sul risultato del secondo trimestre del 2017 pesa la registrazione di una riduzione del valore di navi della flotta, iniziativa - ha sottolineato FSL Trust - di carattere prudenziale che ha portato a segnare in bilancio oneri di riduzione del valore di otto navi pari ad un totale di 24,1 milioni di dollari.

Nel secondo trimestre di quest'anno i ricavi della FSL Trust hanno mostrato una flessione del -17,4% scendendo a 20,9 milioni di dollari rispetto a 25,3 milioni di dollari nel trimestre aprile-giugno del 2016. La compagnia di Singapore ha specificato che il calo è stato determinato dall'immissione in bacino di carenaggio di due navi nel corso del periodo e dalla riduzione delle rate di nolo in tutti mercati in cui opera la flotta.

Il risultato operativo è stato di segno negativo per -19,6 milioni di dollari rispetto ad un utile operativo di 7,8 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2016.

Nel primo semestre del 2017 i ricavi di FSL Trust sono diminuiti del -17,5% a 42,9 milioni di dollari rispetto a 52,0 milioni di dollari nella prima metà dello scorso anno. Risultato operativo e risultato economico netto sono stati entrambi di segno negativo e pari a 14,0 milioni e -18,4 milioni di dollari rispetto a risultati di segno positivo per 16,9 milioni e 7,8 milioni di dollari nei primi sei mesi del 2016.

La compagnia ritiene che la fase di crisi attraversata dai diversi segmenti del trasporto marittimo proseguirà nella seconda parte del 2017.





