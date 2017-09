1 settembre 2017

Ok dell'Antitrust spagnola all'acquisizione del controllo del gruppo terminalista Noatum Ports da parte della cinese COSCO Shipping Ports

Il via libera è giunto nell'ambito della prima fase di esame della notifica

L'Autorità Antitrust spagnola ha dato il via libera all'acquisizione del 51% del capitale sociale del gruppo terminalista spagnolo Noatum Ports da parte del gruppo terminalista cinese COSCO Shipping Ports che avverrà attraverso la filiale COSCO Shipping Ports - Spain - Ltd. ( del 12 giugno 2017).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha approvato il progetto, notificato lo scorso 2 agosto, nella prima fase di esame, che ha una durata massima di un mese, periodo entro il quale l'Antitrust decide se l'operazione può essere autorizzata, con o senza impegni, oppure se deve essere analizzata in modo più dettagliato a causa dei problemi che può creare relativamente alla concorrenza.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec