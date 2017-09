8 settembre 2017

L'Autorità Portuale del Pireo ha ordinato il nuovo bacino di carenaggio galleggiante a COSCO Dalian Shipyard

La commessa ha un valore di oltre 23,8 milioni di euro

L'Autorità Portuale del Pireo, che è controllata dal gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, ha reso noto oggi di aver ordinato al cantiere navale cinese COSCO Dalian Shipyard, che fa capo allo stesso gruppo COSCO Shipping, la fornitura di un nuovo bacino di carenaggio galleggiante che avrà una lunghezza di 240 metri, una larghezza di 45 metri, una profondità di 18 metri ed una capacità di sollevamento di 22mila tonnellate ( del 26 giugno 2017).

La commessa ha un valore di oltre 23,8 milioni di euro. Il nuovo bacino sarà preso in consegna e posizionato nel comparto delle riparazioni navali di Perama del porto greco entro il prossimo febbraio a conclusione di lavori di preparazione dell'area.







