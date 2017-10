3 ottobre 2017

Bruxelles autorizza il controllo congiunto di IFM e PSA su Mersin International Port

L'azienda portuale è attiva solo in Turchia

La Commissione Europea, in base della normativa comunitaria sulle concentrazioni, ha autorizzato l'acquisizione del controllo congiunto della Mersin International Port (MIP), società che gestisce il porto turco di Mersin, da parte del fondo australiano IFM Investors e del gruppo terminalista PSA International di Singapore ( del 2 agosto 2017).

La Commissione UE ha specificato che l'acquisizione non desta preoccupazioni in tema di concorrenza in quanto MIP è attiva solo in Turchia.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec