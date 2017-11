6 novembre 2017

Hutchison Ports ha assunto la gestione del container terminal del porto emiratino di Saqr

DP World realizzerà una zona franca nel Somaliland

Oggi il gruppo terminalista Hutchison Ports di Hong Kong ha assunto la gestione del container terminal del porto di Saqr, nell'emirato di Ras Al Khaimah (RAK) che è situato nella parte settentrionale degli Emirati Arabi Uniti. L'approdo, che è stato battezzato Hutchison Ports RAK, verrà operato dal gruppo cinese nell'ambito di un contratto di concessione della durata di 25 anni. Il terminal, che ha quattro banchine per un totale di 800 metri lineari di accosti con profondità del fondale di -12 metri, ha una capacità di traffico annua di 350mila teu.

Intanto il gruppo terminalista DP World di Dubai ha reso noto che realizzerà una zona franca nel Somaliland, progetto a completamento dello sviluppo del porto di Berbera che è gestito dallo stesso gruppo mediorientale ( del 6 settembre 2016). La prima fase dell'iniziativa prevede di insediare la zona franca su un'area di quattro chilometri quadrati sui 12,2 complessivi previsti dal progetto.







