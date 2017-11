27 novembre 2017

Nuova istanza per la gestione di una porzione del Molo Polisettoriale del porto di Taranto

È stata presentata dalla società South Marine Gate

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha reso noto che venerdì la società South Marine Gate Srl, costituita tra i soci Castiglia Srl, Compagnia Portuale Srl, Malucla Srl e Quadrato Divisione Industria Srl, ha presentato istanza al fine di acquisire la concessione demaniale marittima per la durata di trent'anni di una porzione di banchina ed area retrostante del Molo Polisettoriale del porto di Taranto.

L'ente ha specificato che l'iniziativa è volta a «recuperare la funzione portuale/logistica del porto di Taranto per le merci destinate all'import/export, nonché al mercato interno, mediante il riavvio dell'operatività portuale consentita dagli adeguamenti infrastrutturali in corso».

L'istanza segue quella presentata nei giorni scorsi dalla società consortile Southgate Europe Terminal per gestire una porzione del Molo Polisettoriale ( del 15 novembre 2017).







