15 gennaio 2018

Société Générale aderisce all'alleanza SEA\LNG che promuove il GNL quale combustibile marino

La partecipazione ha lo scopo di apportare un punto di vista finanziario alla coalizione

La banca di investimenti francese Société Générale ha annunciato la propria adesione all'alleanza industriale SEA\LNG che è stata costituita a metà 2016 da primarie società del settore armatoriale, marittimo, industriale ed energetico, tra cui Carnival Corporation, DNV GL, ENGIE, ENN, GE, GTT, Lloyd’s Register, Mitsubishi Corporation, NYK Line, Port of Rotterdam Authority, Qatargas, Shell, TOTE e Wärtsilä, con lo scopo di accelerare l'impiego del gas naturale liquefatto quale combustibile ad uso navale.

Société Générale ha sottolineato di essere la prima istituzione finanziaria ad aderire alla coalizione e ha spiegato che la sua partecipazione ha lo scopo di apportare un punto di vista finanziario al gruppo. «L'utilizzo del GNL come combustibile marino - ha osservato il responsabile dei finanziamenti dell'istituto bancario al settore del trasporto marittimo, Paul Taylor - sta gradualmente diventando una realtà globale. In linea con il nostro più ampio impegno ambientale per la promozione di soluzioni più ecologiche, Société Générale riconosce i benefici del gas naturale liquefatto, rispetto ai tradizionali combustibili marini, nel ridurre l'inquinamento locale e le emissioni di gas serra. Société Générale intende giocare un ruolo chiave nel sostenere la coalizione SEA\LNG nel raggiungimento del suo obiettivo di rendere il GNL un valido combustibile marino a partire dal 2020».

Il 1° gennaio 2020 sarà infatti la data di entrata in vigore delle nuove norme internazionali che fissano il limite del tenore di zolfo nei combustibili ad uso marittimo allo 0,50% in massa ( del 28 ottobre 2016). Il presidente di SEA\LNG, Peter Keller, ha evidenziato che, visto che tale data è sempre più vicina, «l'impiego del gas naturale liquefatto come combustibile marino continua a crescere. Il finanziamento innovativo - ha rilevato Keller - è una componente essenziale per abbattere le barriere al suo utilizzo e Société Générale è in prima linea nello sviluppo di contesti entro cui supportare questa evoluzione. Pertanto siamo lieti di accoglierli nella nostra coalizione, che sta aumentando la propria consistenza, e non vediamo l'ora di beneficiare dello loro vaste conoscenze ed esperienze».



