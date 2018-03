16 marzo 2018

Netta crescita delle performance economiche del gruppo armatoriale CMA CGM nel 2017

La flotta di navi ha trasportato 19,95 milioni di container (+21,2%)

I risultati economici dell'esercizio annuale 2017 del gruppo armatoriale CMA CGM hanno registrato l'effetto positivo sia del miglioramento del mercato del trasporto marittimo containerizzato che dell'acquisizione della Neptune Orient Lines (NOL) di Singapore, società che opera con il marchio APL e di cui il gruppo armatoriale francese ha acquisito il controllo a metà 2016 per poi via via incrementare la propria partecipazione ottenendone infine l'intera proprietà ( del 10 giugno 2016).

Lo scorso anno i ricavi della CMA CGM sono aumentati del +32,1% salendo a 21,12 miliardi di dollari rispetto a 16,00 miliardi di dollari nel 2016 grazie principalmente, oltre che al rialzo dei noli, all'apporto del volume d'affari della NOL. Non hanno determinato pressoché alcun impatto sul conto economico 2017 del gruppo, invece, i ricavati della vendita completata lo scorso 1° dicembre del 90% del capitale della società terminalista americana Global Gateway South (GGS), di cui il gruppo francese ha mantenuto la proprietà del restante 10% del capitale ( del 4 dicembre 2017), che ha fruttato 823,4 milioni di dollari, né l'acquisizione della compagnia di navigazione brasiliana Mercosul Line completata alla fine dello scorso anno, che ha comportato un investimento di 237,6 milioni di dollari ( del 11 dicembre 2017), né l'acquisizione della compagnia di navigazione neozelandese Sofrana Unilines anch'essa completata a fine esercizio ( del 3 ottobre 2017). Nel 2017 i soli ricavi generati dall'attività di trasporto marittimo containerizzato del gruppo, che rappresentano il 93,7% del totale, sono ammontati a 20,4 miliardi di dollari (+32,6%).

Nel 2017 l'utile operativo del gruppo francese si è attestato a 1,57 miliardi di dollari rispetto ad un risultato operativo di segno negativo e pari a -99,9 milioni di dollari nell'esercizio annuale precedente. Il core EBIT è risultato di 1,57 miliardi di dollari (di cui 1,47 miliardi prodotti dall'attività di trasporto marittimo containerizzato, inclusi 340 milioni generati dall'attività di APL) rispetto a 28,9 milioni di dollari (con un apporto di 6,4 milioni dal segmento dei container) nel 2016. CMA CGM ha chiuso il 2017 con un utile netto di 735,5 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -427,4 milioni di dollari nell'anno precedente.

Lo scorso anno la consistenza della flotta del gruppo è cresciuta da 453 navi a fine del 2016 a 504 al 31 dicembre 2017, per una capacità di carico containerizzato pari rispettivamente a 2,21 milioni e 2,53 milioni di teu. Nel 2017 la flotta della CMA CGM ha trasportato volumi di carico pari ad un totale di 19,95 milioni di teu (di cui oltre cinque milioni trasportati dalle portacontainer della APL), con una progressione del 21,2% sul 2016.

Dal punto di vista operativo, per CMA CGM lo scorso anno è stato caratterizzato anche dall'entrata in attività il 1° aprile del consorzio armatoriale OCEAN Alliance della durata di dieci anni (cinque anni più opzione per un ulteriori cinque anni), accordo che il gruppo francese ha formalizzato il 3 novembre 2016 con le compagnie cinesi COSCO Shipping e Orient Overseas Container Line (OOCL) e con la taiwanese Evergreen Line ( del 20 aprile e 3 novembre 2016). Inoltre l'anno è stato contrassegnato anche dal consistente ordine emesso a settembre dal gruppo francese per la costruzione di nove portacontainer della capacità di 22.000 teu ( del 18 settembre 2017), commessa che ha elevato ad un totale di 22 il numero di nuove navi che facevano parte del portafoglio ordini del gruppo al 31 dicembre scorso.

Nel solo quarto trimestre dello scorso anno i volumi trasportati dalla flotta della CMA CGM hanno totalizzato 4,93 milioni di teu, con una crescita del +10,9% sul corrispondente periodo del 2016. Nel trimestre ottobre-dicembre del 2017 i ricavi sono stati pari a 5,48 miliardi di dollari (+19,9%), l'EBIT a 283,1 milioni di dollari (+19,5%), il core EBIT a 282,0 milioni di dollari (+46,1%) e l'utile netto a 83,6 milioni di dollari (+71,0%).

Il presidente e amministratore delegato della CMA CGM, Rodolphe Saadé, ha manifestato grande soddisfazione per i risultati ottenuti dal gruppo nel 2017 che - ha sottolineato - «dimostrano ancora una volta la validità della sua strategia e del suo rigore operativo. Trimestre dopo trimestre - ha rilevato Saadé - CMA CGM ha dimostrato la propria capacità di ottenere risultati superiori rispetto al mercato e questi risultati annuali confermano il ruolo di riferimento del nostro gruppo nel settore dei trasporti marittimi».









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec