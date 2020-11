11 novembre 2020

Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Taranto ha segnato un rialzo del +23,5%

Nei primi nove mesi del 2020 sono state movimentate 11,79 milioni di tonnellate (-17,0%)

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico delle merci movimentato dal porto di Taranto ha registrato un sensibile incremento che interrompe la fase di accentuato calo durata consecutivamente per i tre periodi trimestrali precedenti. Nel periodo luglio-settembre del 2020, infatti, il traffico è ammontato a 4,28 milioni di tonnellate di carichi, con una crescita del +23,5% sul corrispondente trimestre dello scorso anno. La decisa ripresa è stata prodotta dall'incremento del +34,2% delle rinfuse, con i carichi liquidi che si sono attestati a 1,45 milioni di tonnellate (+25,3%) e quelli solidi a 2,05 milioni di tonnellate (+41,3%). Le merci convenzionali sono invece calate del -12,8% scendendo a 753mila tonnellate. Da segnalare, nel corso del trimestre, la ripresa dell'attività dello scalo portuale nel segmento del traffico dei container, che ha generato un traffico di 32mila tonnellate, grazie all'assegnazione alla San Cataldo Container Terminal del gruppo turco Yilport della gestione del terminal per contenitori al Molo Polisettoriale sul quale la movimentazione dei container è stata avviata ad inizio estate ( del 25 giugno 2020).

Nel terzo trimestre di quest'anno le merci allo sbarco si sono attestate a 2,51 milioni di tonnellate (+40,9%) e quelle all'imbarco a 1,77 milioni di tonnellate (+5,1%).

Nei primi nove mesi del 2020 il porto pugliese ha movimentato complessivamente 11,79 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del -17,0% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 6,32 milioni di tonnellate di rinfuse secche (-11,3%), 3,17 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (-1,8%), 2,26 milioni di tonnellate di merci convenzionali (-41,2%) e 32mila tonnellate di carichi containerizzati. Globalmente le merci allo sbarco sono state 6,39 milioni di tonnellate (-20,8%) e quelle all'imbarco a 5,41 milioni di tonnellate (-12,0%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec