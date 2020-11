30 novembre 2020

ESC e CLECAT accusano i vettori marittimi containerizzati di compromettere la ripresa dell'economia europea

Choumert: i clienti sono giustamente irritati dal fatto che le compagnie di linea hanno approfittato della carenza di capacità per accrescere i ricavi assai più dei loro costi

European Shippers' Council (ESC) e CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services), le associazioni europee che rappresentano spedizionieri e caricatori, hanno sollecitato le compagnie di navigazione che operano nel segmento del trasporto containerizzato a passare ad una “nuova normalità”, in quanto - ad avviso delle due organizzazioni - l'attuale modo di operare di questi vettori marittimi causerebbe un rallentamento della ripresa delle economie europee.

In particolare, ESC e CLECAT hanno esortato le compagnie a modificare le loro pratiche operative e commerciali, garantendo l'affidabilità delle schedule e la qualità del servizio secondo i termini contrattuali, al fine di assicurare il regolare flusso delle merci e dei container, dato che - hanno specificato le due associazioni - continuano ancora a perdurare lo sbilanciamento del flusso di container e la riduzione della capacità di trasporto di linea in atto dallo scoppio della pandemia di Covid-19. Problemi - hanno sottolineato ESC e CLECAT - che hanno avuto un notevole impatto sull'attività di spedizionieri e caricatori che hanno fatto il possibile per garantire la fluidità delle loro supply chain che sono essenziali in questa fase di crisi.

«La carenza di capacità di trasporto marittimo e la mancanza di contenitori, in parte causate dal blocco di centinaia di migliaia di container nell'ambito delle catene logistiche statunitensi - ha spiegato il presidente dell'ESC, Denis Choumert - non possono da sole spiegare l'insufficienza di trasporto di linea. I clienti sono giustamente irritati dal fatto che le compagnie di linea hanno approfittato della carenza di capacità per accrescere i ricavi assai più dei loro costi».

Choumert ha denunciato che, «in tempi di crisi, la perdurante inaffidabilità del servizio abbinata agli utili record delle compagnie di navigazione è chiaro sintomo di un mercato gravemente perturbato e dimostra che le compagnie hanno trasferito aumenti spropositati sui noli spot, imponendo pesanti soprannoli sulle tariffe contrattuali».

«Ulteriore frustrazione - ha aggiunto il presidente della CLECAT, Willem van der Schalk - deriva dal fatto che continuiamo ad essere costretti a lavorare secondo una programmazione di emergenza per adattarci agli avvisi a brevissimo termine delle compagnie relativi alla disponibilità di attrezzature, di slot, di container e agli innumerevoli ulteriori soprannoli. I costi per il settore delle spedizioni - ha evidenziato van der Schalk - sono enormi: vanno dalla riprenotazione delle spedizioni sino ad arrivare talvolta alla perdita del cliente e ciò semplicemente perché le compagnie non rendono disponibile il servizio».

ESC e CLECAT hanno quindi invitato le compagnie di navigazione «a porre fine all'attuale situazione e a tornare ad una situazione in cui gli accordi contrattuali vengono rispettati, dato che - hanno sottolineato le due associazioni - ulteriori ritardi nella supply chain potrebbero compromettere la rapidità della ripresa dell'economia europea dopo la pandemia».

ESC e CLECAT hanno ricordato inoltre che le compagnie di navigazione beneficiano anche di una protezione giuridica speciale garantita dall'esenzione per categoria per i consorzi marittimi di linea, la cui validità la scorsa primavera è stata prorogata per ulteriori quattro anni ( del 24 marzo 2020), prolungamento - hanno precisato le due associazioni - che è stato concesso con disappunto dei clienti dei servizi marittimi di linea. «La Commissione Europea - hanno rilevato ESC e CLECAT - ha più volte concesso e prorogato questa esenzione rispetto alle normali regole sulla concorrenza in quanto ritiene che i clienti beneficino di guadagni di efficienza ottenuti attraverso la gestione coordinata della capacità da parte dei membri di un consorzio. Tuttavia - hanno ribadito le due associazioni - attualmente ciò non avviene e questi privilegi sono ormai sproporzionati in quanto consentono alle compagnie di utilizzare strumenti per manipolare il mercato».

Osservando che la statunitense Federal Maritime Commission ha intensificato il suo controllo sull'attività delle compagnie di navigazione containerizzate ( del 30 novembre 2020), ESC e CLECAT hanno manifestato perplessità circa la mancata risposta della Commissione Europea alla crisi attuale e hanno espresso la convinzione che una “nuova normalità” debba richiedere il monitoraggio delle attività di trasporto marittimo di linea e una nuova forma di regolamentazione.



