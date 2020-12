9 dicembre 2020

Hapag-Lloyd continua a beneficiare di un costante e forte vento in poppa

Attesi risultati superiori alle precedenti previsioni per l'esercizio annuale 2020

La compagnia di navigazione containerizzata Hapag-Lloyd sta registrando risultati economici superiori alle attese che hanno indotto la società tedesca a ritoccare al rialzo i valori degli utili previsti per l'esercizio finanziario annuale 2020. La compagnia ritiene che l'esercizio si concluderà con un valore dell'EBITDA compreso tra 2,6 e 2,7 miliardi di euro rispetto alla precedente previsione di 2,4-2,6 miliardi e rispetto all'EBITDA di 1,99 miliardi di euro registrato nell'esercizio annuale 2019. Inoltre Hapag-Lloyd prevede che l'utile operativo dell'esercizio 2020 sarà di circa 1,25-1,35 miliardi di euro rispetto alla precedente stima di 1,1-1,3 miliardi e rispetto ad un EBIT di 811 milioni di euro totalizzato nel 2019. L'azienda tedesca ha precisato che il nuovo range dell'EBIT include svalutazioni per circa 100 milioni di euro derivanti da una programmata ottimizzazione del portafoglio di navi della compagnia.

«Anche nel quarto trimestre - ha commentato l'amministratore delegato di Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen - la domanda di mercato di capacità di trasporto containerizzato è continuata ad essere sorprendentemente sostenuta ed attualmente stiamo impiegando tutte le navi disponibili. Inoltre, grazie al nostro Performance Safeguarding Program, siamo sulla buona strada quanto a contenimento dei costi. Alla luce di tali circostanze, i risultati del corrente esercizio finanziario oltrepasseranno le previsioni precedenti».



