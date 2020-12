9 dicembre 2020

Carlyle vende i propri asset logistici in Nord Italia ad AXA - IM Real Assets

La cessione è avvenuta per 270 milioni di euro

La società di investimenti The Carlyle Group ha ceduto per 270 milioni di euro il fondo CER-L, portafoglio di asset logistici ubicati nell'area del Nord Italia, alla AXA Investment Managers - Real Assets, che ha realizzato l'operazione per conto di propri clienti. Il portafoglio, che vanta una superficie complessiva di 390.000 metri quadri, comprende 13 asset, tra cui siti nell'area metropolitana di Milano, a Torino e a Padova.

Carlyle ha ricordato di aver acquisito il primo asset in Italia ad ottobre 2017 a cui sono seguite nell'arco di tre anni altre otto acquisizioni, unitamente ad operazioni di ristrutturazione e sviluppo, e ad una strategia di leasing e di gestione attiva degli asset.

Nell'operazione The Carlyle Group è stata assistita da Greenberg Traurig Santa Maria, Di Tanno Associati e CBRE, mentre Oxalis ha agito come consulente in materia di strategia e gestione patrimoniale. Carlyle ha ricordato che questa operazione segue altri annunci relativi al fondo Carlyle Europe Realty, che lo scorso ottobre ha acquisito un portafoglio di 27 immobili logistici destinati alla distribuzione in Francia e Germania e, successivamente, a novembre lo sviluppatore britannico di residenze per anziani Beechcroft.

«Siamo lieti - ha dichiarato Anssi Halonen, managing director dell'advisory team di Carlyle Europe Realty - di aver lavorato con AXA IM - Real Assets alla vendita del fondo CER-L, il nostro portafoglio logistico nel Nord Italia. Questa transazione esemplifica la nostra strategia di investimento focalizzata sull'acquisizione ed efficace gestione attiva di asset ben localizzati e di alta qualità, supportata da un favorevole contesto di mercato che ha beneficiato della rapida crescita dell'e-commerce. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti con questa piattaforma e confermiamo il nostro interesse attivo sul mercato italiano».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail