10 dicembre 2020

A breve l'avvio del recupero e della valorizzazione dello storico silos granario genovese

Entro l'estate l'apertura del cantiere

Oggi a Genova è stato firmato l'atto di sottomissione tra l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e l'RTI fra Vitali Spa e Roncello Capital Srl che consente l'avvio delle fasi di progettazione definitiva e dell'esecuzione dei lavori per il recupero e la valorizzazione del Silos Hennebique, lo storico silos granario genovese. Una volta completato il progetto di fattibilità tecnico economica, sono previste la consegna del progetto definitivo entro maggio e l'apertura del cantiere entro l'estate.

Ricordando che dagli anni '70 l'Hennebique giace inutilizzato nel pieno centro di Genova, l'AdSP ha evidenziato che, visto il contesto urbano circostante, la riqualificazione dell'edificio può costituire una potenziale cerniera tra il Porto Antico e il polo crocieristico e turistico-ricreativo in via di sviluppo, andando a completare la riqualificazione del waterfront cittadino.

«Stanno entrando nel vivo - ha sottolineato il presidente dell'AdSP, Paolo Emilio Signorini - i progetti volti a riqualificare le aree di contatto più pregiate tra porto e città, Hennebique e Waterfront. Con la firma di oggi si definiscono contrattualmente gli impegni reciproci tra Autorità di Sistema e concessionario. In questi mesi sono stati affinati sia lo studio di fattibilità, con il nuovo terminal marittimo, sia il piano economico finanziario volto a garantire la sostenibilità dell'opera».





