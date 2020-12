11 dicembre 2020

La giapponese MOL riorganizzerà le attività nel settore delle rinfuse e carichi secchi

Verranno integrate nella nuova società MOL Kinkai

L'azienda armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ha annunciato un piano di riorganizzazione delle proprie attività di trasporto marittimo di rinfuse e di altri carichi secchi che saranno integrate all'interno del gruppo. Il piano, che è stato approvato oggi dal consiglio di amministrazione della MOL, prevede che in tale integrazione vengano coinvolte la società integralmente controllata Mitsui O.S.K. Kinkai e altre filiali del gruppo MOL che si occupano del trasporto di rinfuse solide e di trucioli di legno e operano rinfusiere Panamax, con eccezione dei servizi operati per conto di produttori siderurgici e delle aziende elettriche giapponesi. Queste società saranno integrate sotto l'unica denominazione di MOL Kinkai, nuova società che avrà una flotta costituita da una varia tipologia di navi di portata lorda compresa tra 10mila e 100mila tonnellate.

La nuova MOL Kinkai verrà istituita il prossimo primo aprile e il primo aprile 2022 le attività individuate dal piano verranno integrate nella nuova società.



