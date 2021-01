20 gennaio 2021

Attraverso l'Ipo ZIM potrebbe raccogliere sino a 382,4 milioni di dollari

Il valore previsto delle azioni ordinarie offerte sarà compreso tra 16 e 19 dollari

Si prevede che il valore delle 15,5 milioni di azioni ordinarie offerte dalla compagnia di navigazione israeliana ZIM nell'ambito della propria offerta pubblica iniziale al New York Stock Exchange, annunciata nei giorni scorsi ( del 31 dicembre 2020), sarà compreso tra 16 e 19 dollari, per un totale offerto pari a 280,0 e 332,5 milioni di dollari. Inoltre ZIM prevede di concedere ai sottoscrittori dell'Ipo un'opzione, esercitabile per un periodo di 30 giorni, per acquistare sino a ulteriori 2,625 milioni di azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale. Con tale opzione la raccolta complessiva potrebbe salire sino a 382,4 milioni di dollari.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec