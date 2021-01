26 gennaio 2021

La sudcoreana SM Merchant Marine Co. sta preparando un'offerta pubblica iniziale

Prevista la quotazione alla Borsa di Corea entro la fine dell'anno

La compagnia di navigazione SM Merchant Marine Co. (ex SM Line) del gruppo sudcoreano SM ha annunciato la predisposizione, con l'assistenza della connazionale NH Investment & Securities Co., di un'offerta pubblica iniziale con l'obiettivo di accedere al mercato azionario della Borsa di Corea nel corso del secondo semestre di quest'anno.

Rendendo nota l'intenzione di quotarsi, la compagnia di navigazione containerizzata ha evidenziato il recente notevole incremento delle proprie performance sostenuto anche dalla collaborazione con l'alleanza 2M costituita dai due leader del mercato mondiale, la Maersk Line e la Mediterranean Shipping Company ( del 13 febbraio 2020). Crescita che si prevede proseguirà quest'anno, con un esercizio annuale 2021 per il quale è atteso un utile operativo di 200 miliardi di won (181 milioni di dollari) rispetto a quello di 140 miliardi di won registrato nel 2020.

«Con l'Ipo - ha spiegato l'amministratore delegato di SM Merchant Marine, Kee Hoon Park - ci assicureremo una base per la crescita, miglioreremo la trasparenza della gestione e compiremo un balzo in avanti quale compagnia affidabile».



