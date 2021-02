12 febbraio 2021

CMA CGM crea una propria divisione per il trasporto aereo delle merci

Comprati quattro Airbus A330-200F

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM, dopo la recente acquisizione del 30% del capitale della Groupe Dubreuil Aéro ( del 24 settembre 2020), ha compiuto un ulteriore decisivo passo nel settore del trasporto aereo istituendo una nuova divisione dedicata a tale attività, denominata CMA CGM Air Cargo, e comprando quattro aerei merci Airbus A330-200F della capacità di 60 tonnellate che sono entrati in servizio tra il 2014 e il 2016. La società armatoriale, tuttavia, non gestirà direttamente questi velivoli, attività - ha reso noto CMA CGM - che sarà affidata ad una compagnia aerea europea.

