8 marzo 2021

Seaspan ordina altre sei portacontenitori da 15.000 teu

Saranno prese in consegna a partire dal quarto trimestre del 2023

A pochi giorni dall'emissione di un ordinativo per la costruzione di quattro portacontainer da 12.000 teu e di quattro da 15.000 teu, con opzione per altre quattro unità da 15.000 teu ( del 4 marzo 2021), Seaspan Corporation ha annunciato oggi di aver commissionato ad un primario cantiere navale la costruzione di altre sei navi portacontenitori della capacità unitaria di 15.000 teu che saranno prese in consegna a partire dall'ultimo trimestre del 2023.

«Le nostre 31 nuove costruzioni annunciate di recente - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato della Seaspan, Bing Chen - testimoniano della fiducia che i nostri clienti riservano alle partnership a lungo termine con noi».







