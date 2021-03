12 marzo 2021

SM Merchant Marine Co. annuncia una decisa crescita dei risultati finanziari

Confermata l'offerta pubblica iniziale prevista nella seconda metà di quest'anno

L'offerta pubblica iniziale della SM Merchant Marine Co. per accedere alla quotazione dei propri titoli al Korea Stock Exchange sarà lanciata dalla compagnia di navigazione nella seconda metà di quest'anno. Lo ha confermato il presidente della capogruppo Samra Midas (SM), Oh-Hyeon Woo, annunciando i positivi risultati ottenuti negli ultimi mesi dalla compagnia containerizzata sudcoreana: «anche se in passato il mercato dello shipping è stato impegnativo - ha sottolineato - gli ingenti investimenti che abbiamo realizzato con l'idea di trarre opportunità dalla crisi stanno dando i loro frutti».

«Questa Ipo - ha evidenziato l'amministratore delegato della compagnia di navigazione, Park Ki-hoon - sarà un atteso passo per SM Merchant Marine al fine di espandere la propria influenza nel mercato mondiale del trasporto marittimo e compiere un balzo in avanti».

I dirigenti della compagnia hanno reso noto che nel 2020 SM Merchant Marine Co. ha registrato ricavi pari a circa 1,25 bilioni di won (1,1 miliardi di dollari) ed un utile operativo di circa 133,8 miliardi di won, mentre nei soli due primi mesi del 2021 il valore dell'utile operativo della compagnia ha già oltrepassato il 70% di quello ottenuto lo scorso anno.

Il presidente del gruppo SM ha spiegato che questi risultati sono stati generati da un'ottimizzazione della struttura dei costi ottenuta anche grazie alla recente cooperazione con l'alleanza 2M che è costituita da Maerk e MSC, le due compagnie leader del mercato marittimo containerizzato ( del 13 febbraio 2020).





