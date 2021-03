19 marzo 2021

Domani diventerà operativa la Piattaforma Logistica di Trieste

Previsto l'approdo della nave ro-ro “Ulusoy 14”

È previsto per domani l'arrivo della prima nave alla Piattaforma Logistica di Trieste, la nuova infrastruttura del porto giuliano gestita dalla società omonima di cui recentemente è diventato primo azionista il gruppo terminalista tedesco Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ( del 29 e 29 settembre 2020). È infatti in programma l'approdo della nave ro-ro Ulusoy 14 della compagnia di navigazione turca Ulusoy nell'ambito del servizio che collega Trieste al porto turco di Cesme con tre partenze settimanali da entrambi gli scali.

«È - ha commentato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino - una grande soddisfazione l'arrivo della Ulusoy 14, prova del nove della piena operatività della Piattaforma Logistica e della sua completa integrazione con il porto. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, flagellato dalla pandemia, la collaborazione con il player internazionale HHLA è quanto mai importante, non solo per l'attività del terminal multipurpose, ma per tutto il sistema portuale, che da un aumento di spazi e di offerta di servizi non può che trarre giovamento. Questo risultato - ha precisato D'Agostino - è anche il frutto di un lavoro operativo e sinergico dietro le quinte, portato avanti in queste settimane da varie istituzioni, che vorrei sentitamente ringraziare».



